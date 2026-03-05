Gli studenti del Sanremo Centro Levante protagonisti su Rai1 nella rubrica giovani di Uno Mattina in Famiglia

Sabato prossimo gli studenti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante saranno protagonisti su Uno Mattina in Famiglia, lo storico programma del weekend in onda su Rai 1. Il servizio rientra nella nuova rubrica dedicata agli adolescenti italiani all’interno della trasmissione, ideata dal capo-autore Giovanni Taglialavoro e pensata per raccontare il mondo dei giovani attraverso le loro attività scolastiche pomeridiane. La formula, già sperimentata negli anni con altri format dedicati alle nuove generazioni, prevede interviste realizzate direttamente nelle scuole italiane.

A guidare il racconto sarà lo psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, conosciuto come “Lo Psicologo della Strada”, che dialogherà con gli studenti mentre vivono i loro progetti e laboratori. La regia è firmata da Andrea Rispoli, capace di valorizzare le attività e gli spazi delle scuole coinvolte. Il programma è condotto da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, in onda ogni sabato dalle 8.30 alle 10.35 e la domenica dalle 6.30 alle 9.35. L’attenzione si accenderà sull’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, una realtà scolastica con novantacinque anni di storia che unisce tradizione e innovazione educativa. Nel percorso formativo la scuola valorizza in modo particolare lo studio della musica e delle arti, integrandoli con numerose attività pomeridiane pensate per sviluppare creatività, senso critico e spirito di partecipazione.

Tra le esperienze più significative raccontate nel servizio ci sono il Laboratorio teatrale, che porta in scena opere della tradizione locale e riletture creative dei classici; il progetto DCLUB – Debate, dedicato al dibattito e allo sviluppo delle capacità argomentative degli studenti; e il percorso linguistico Trinity College London, che rafforza l’apprendimento delle lingue straniere. Nel lavoro svolto con i ragazzi un ruolo importante è stato affidato anche alla musica, utilizzata come strumento per esplorare il mondo emotivo degli studenti. Le canzoni del Festival di Sanremo hanno infatti acceso riflessioni su temi come amore, identità, inquietudine e speranza, diventando punto di partenza per confronti autentici e profondi.

«Nelle mie interviste cerco sempre di stimolare gli studenti a tirare fuori emozioni, stati d’animo e il loro sguardo verso il futuro», spiega Pieri, che da oltre vent’anni lavora nelle scuole italiane con progetti dedicati alla prevenzione psicologica e alla crescita emotiva dei giovani. Il servizio offrirà così uno sguardo diretto sulla “scuola dopo le lezioni”, mostrando come attività artistiche, culturali e linguistiche possano diventare strumenti fondamentali per la crescita personale degli studenti e per rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità.