Porto turistico di Baia Verde, al via il voto sul pubblico interesse: Consiglio comunale tra fine marzo e inizio aprile

Il voto del Consiglio comunale di Ospedaletti sul pubblico interesse del nuovo porto turistico di Baia Verde slitterà di qualche settimana. Il passaggio politico, inizialmente ipotizzato per metà marzo, dovrebbe ora essere calendarizzato tra la fine del mese e i primi giorni di aprile, dopo alcuni approfondimenti tecnici emersi nelle ultime ore.

A spiegarlo è stato il sindaco Daniele Cimiotti, che ha chiarito come la decisione di rinviare il passaggio in aula sia legata a una verifica su un documento arrivato recentemente.

“Dobbiamo controllare l’ultimo documento arrivato – ha spiegato il primo cittadino – e probabilmente servirà una settimana o due in più rispetto alla data che avevamo ipotizzato”.

Il voto sul pubblico interesse. Il Consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi proprio sul riconoscimento del pubblico interesse della proposta di porto turistico, uno snodo fondamentale dell’iter amministrativo.

Il voto rappresenta infatti il passaggio che consente al Comune di avviare la gara europea per l’affidamento della concessione e la realizzazione dell’opera. Il rinvio non riguarda modifiche sostanziali del progetto, ma un aspetto tecnico che riguarda la documentazione e la programmazione delle attività.

“Si tratta di un tecnicismo – ha precisato Cimiotti – legato soprattutto al programma dei lavori. È una variazione minima, ma richiede comunque una verifica e quindi qualche giorno in più”.

Il progetto del porto. Il nuovo progetto del porto turistico di Baia Verde prevede un investimento stimato in circa 147 milioni di euro, con la realizzazione di un’infrastruttura capace di ospitare 116 posti barca.

Rispetto alla proposta che negli anni scorsi aveva ottenuto un primo riconoscimento di pubblico interesse – prima di fermarsi per questioni legate alle garanzie finanziarie – l’impianto generale resta simile, ma con alcuni aggiornamenti.

Il nuovo progetto è sostenuto da Marina di Talao e Cem Spa, che figurano come promotori e finanziatori dell’operazione e nel pacchetto rientrano anche interventi per la città per un valore complessivo superiore agli 11 milioni di euro, tra opere ambientali, interventi di riqualificazione urbana, lavori di ripascimento e interventi sulla pista ciclopedonale.