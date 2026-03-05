Nuova sede per Impresa Donna Confesercenti Imperia ad Arma di Taggia: spazio dedicato alle imprese femminili

In occasione della Giornata internazionale della donna, Impresa Donna Confesercenti Imperia apre una nuova sede provinciale ad Arma di Taggia, pensata come luogo di incontro e di supporto per le imprese femminili del territorio. La nuova sede, situata in via Boselli 19, nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato alle imprenditrici e di rafforzare il lavoro a favore del pieno riconoscimento dei diritti delle donne e della promozione della pace internazionale.

“L’imprenditoria femminile – dichiara la presidente provinciale di Impresa Donna Imperia, Erika Martini – oltre a dover fronteggiare tutti gli impegni e i problemi legati all’attività imprenditoriale, deve fare i conti con la posizione della donna nel contesto socio-economico. Ancora oggi non sono pari le opportunità per le donne in Italia, tanto meno per le imprenditrici.” Secondo Martini resta infatti fondamentale continuare a lavorare per superare gli ostacoli che rendono più complessa la gestione delle imprese da parte delle donne, in particolare per quanto riguarda la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, oltre alle difficoltà di accesso alla formazione continua e al credito.

Per Impresa Donna, il concetto di parità non può restare uno slogan ma deve tradursi in scelte concrete all’interno delle imprese: dalla selezione del personale alla valorizzazione delle competenze, fino alla creazione di condizioni di lavoro eque e rispettose. “La parità, quando è reale – aggiunge Martini – si vede nei comportamenti, nelle opportunità e nel modo in cui un’organizzazione cresce, dentro l’impresa e nel rapporto con il territorio.”

La nuova sede provinciale offrirà un supporto operativo alle imprese, attraverso attività di rappresentanza politico-sindacale, l’individuazione di strumenti utili per rispondere alle esigenze delle imprenditrici associate e iniziative formative e informative per accompagnarle nello sviluppo delle proprie attività. L’inaugurazione è prevista sabato 7 marzo alle ore 10 ad Arma di Taggia, in via Boselli 19, alla presenza di autorità comunali e regionali.

Prosegue inoltre fino a domenica a Ventimiglia l’evento culturale promosso da Impresa Donna, inserito nel programma di iniziative dedicate alla ricorrenza.