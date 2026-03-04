Bordighera, posa della fibra ottica: cambia la viabilità in diverse vie della città

Cambia la viabilità a Bordighera per consentire la posa della fibra ottica in alcune vie cittadine. Sono previsti dal 5 marzo dalle 8 alle 18, sino al termine del lavori, il divieto di sosta e un restringimento della carreggiata in diverse vie: via Romana, dal civico 27 al civico 51 bis; via Petrarca, intersezione con via Romana; via Casette; via Virgilio, dal civico 11 al civico 19, e via Monet, dal civico 2 al civico 4.

Provvedimenti ritenuti necessari dalla polizia locale nei tratti interessati dai lavori per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Dove si renderà necessario vi sarà anche l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.