Lavoro, a Genova consegnate le Stelle al Merito a 26 liguri: premiati impegno, dedizione e professionalità (Foto)

Nella prestigiosa cornice della Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, si è svolta nella mattinata del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 26 nuovi Maestri del Lavoro liguri. L’evento, particolarmente partecipato, ha visto la presenza di numerose autorità civili e istituzionali. Ad aprire gli interventi è stata la Prefetta di Genova, che ha richiamato il valore costituzionale del lavoro, definendolo “fondamento della Repubblica e strumento di crescita sociale”.

Tra i momenti più significativi, l’intervento del Presidente del Consiglio Regionale della Liguria Stefano Balleari, che ha sottolineato come “il lavoro rappresenti un patrimonio di valori da trasmettere alle nuove generazioni”. Presente anche la sindaca Silvia Salis, che ha ribadito: “il lavoro sia dignità, autonomia e partecipazione democratica”, ponendo l’accento su sicurezza, diritti e qualità dell’occupazione. Un passaggio importante è stato dedicato anche al rispetto delle regole e alla tutela dei lavoratori, evidenziato dal Direttore dell’Ispettorato dell’Area Metropolitana. Particolarmente sentito l’intervento del Console regionale Federmaestri Franco Micheletto, che ha espresso gratitudine ai nuovi insigniti, ricordando “il valore umano e professionale racchiuso nella Stella al Merito del Lavoro”.

Grande orgoglio per la provincia di Imperia, rappresentata da due nuovi Maestri del Lavoro:

Maria Teresa Roncone

Quirico “Rico” Blonda, già dipendente della O.I.T. S.r.l. “Villaggio dei Fiori” di Sanremo

La consegna dell’onorificenza a Blonda è avvenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali del territorio, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al Ponente ligure. Per Maria Teresa Roncone si prospetta un ulteriore momento di prestigio: riceverà infatti l’onorificenza direttamente al Palazzo del Quirinale, nel Salone dei Corazzieri, durante una cerimonia ufficiale prevista per ottobre 2026 alla presenza del Capo dello Stato. La cerimonia si è conclusa in un clima di forte emozione, celebrando donne e uomini che, con il loro impegno quotidiano, rappresentano un esempio concreto per le nuove generazioni e un pilastro per la crescita economica e sociale del Paese.