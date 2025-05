Divieto di balneazione in corso Trento Trieste: pronto un ricorso al Tar, i gestori "E' in contrasto alle normative vigenti"

E’ pronto un ricorso al Tar, da parte dei gestori degli stabilimenti balneari di corso Trento Trieste, per il divieto di balneazione che è stato confermato nelle settimane scorse per l’intero litorale tra la Capitaneria di Porto e la zona di Portosole, per tutto il 2025.

Un divieto che, ovviamente, andrebbe a creare non pochi problemi per i gestori delle spiagge storiche matuziane dell’Arenella, Bagni Italia e Morgana. Nel corso della giornata di ieri gli agenti della Municipale hanno effettuato una serie di verifiche, anche in funzione di un cartello apposto ai Bagni Italia, sul quale veniva evidenziato che il mare era conforme alla balneazione.

I gestori degli arenili nella zona centrale matuziana hanno sottolineato l’intenzione di presentare, nei prossimi giorni, l’impugnativa dinnanzi al Tar Liguria, nella quale verrà chiesta una sospensiva del divieto “Che appare essere stato adottato – dicono i gestori - in contrasto con la vigente normativa europea e nazionale relativa al controllo delle acque di balneazione”.

I gestori degli stabilimenti si sono rivolti a un legale, che sta preparando il ricorso al Tar. Chiaramente, vista la situazione, si preannuncia una stagione particolarmente calda, vista la decisione presa dalla Regione nelle scorse settimane e quella dei gestori di ricorrere al tribunale amministrativo. Intanto i clienti degli stabilimenti stanno riempiendo gli arenili, visto il sole e il caldo che in questi giorni sono arrivati finalmente dopo un inverno particolarmente piovoso.