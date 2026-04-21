Sanremo, allarme sicurezza per l’estate 2026: il Consiglio comunale scrive al Prefetto

Il Presidente del Consiglio comunale Alessandro il Grande e i Capigruppo consiliari hanno formalizzato l’invio di una lettera al Prefetto per chiedere il potenziamento dei servizi di vigilanza e l’incremento delle Forze dell’Ordine in vista dell'imminente stagione estiva. Il Presidente e i Capigruppo riflettono su come le stime per l'estate 2026 indichino un afflusso turistico nettamente superiore agli anni passati, frutto delle politiche di promozione e del ricco calendario di manifestazioni previsto, sottolineando come l'attuale dotazione delle Forze dell'Ordine sia sottodimensionata, riuscendo a stento a coprire le esigenze ordinarie della popolazione residente.

“Tale incremento – scrivono il Presidente e i Capigruppo - pur rappresentando una risorsa vitale per l’economia locale, comporta inevitabilmente una maggiore pressione sulle infrastrutture cittadine e necessità più stringenti in termini di sicurezza pubblica, ordine e controllo del territorio”. La richiesta, inoltre, nasce dalla ferma volontà di non ripetere le criticità vissute nel 2025, che hanno portato Sanremo alla ribalta delle cronache nazionali, ovvero risse notturne e vandalismo contro i dehors del centro, spaccio di stupefacenti, nonché episodi di brutale violenza, come il drammatico pestaggio di un giovane turista disabile avvenuto la scorsa estate.

Tra le istanze avanzate al Prefetto, non solo il potenziamento degli organici in proporzione ai flussi turistici e il rafforzamento dei controlli nelle ore serali e notturne, ma anche il ripristino del presidio del Reparto Prevenzione Crimine, negli ultimi anni destinato ad altre località nonostante le puntuali richieste istituzionali.