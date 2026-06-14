Martedì l'ultimo saluto a Dos Santos Bernardo Silva Ewerton Stony: funerale alla chiesa degli Angeli di Sanremo

Sarà celebrato martedì alle 15.30, nella chiesa degli Angeli di corso Garibaldi a Sanremo, il funerale di Dos Santos Bernardo Silva Ewerton Stony, il 25enne brasiliano trovato senza vita venerdì scorso nelle acque di Ventimiglia insieme al 19enne Walid Soubhi, residente a Sanremo.

Il ritrovamento dei due corpi aveva posto fine alle ricerche dei giovani dispersi in mare da mercoledì nella zona compresa tra Cala del Forte e la spiaggia delle Calandre. I sommozzatori dei vigili del fuoco li avevano individuati nei pressi del porto, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, consentendo così di avvisare le famiglie per il riconoscimento ufficiale delle vittime.

Secondo una prima ricostruzione emersa dalle testimonianze raccolte sul posto e dai racconti degli amici, uno dei due ragazzi si sarebbe tuffato dalla scogliera ma, probabilmente a causa delle condizioni del mare e della forza delle onde, avrebbe avuto difficoltà a tornare a riva. L'altro giovane si sarebbe quindi gettato in acqua nel tentativo di soccorrerlo. Nessuno dei due, però, sarebbe più riemerso.

Martedì pomeriggio la comunità sanremese si ritroverà dunque nella chiesa degli Angeli per rivolgere l'ultimo saluto a Dos Santos Bernardo Silva Ewerton Stony e stringersi attorno ai suoi familiari e ai suoi cari, ancora profondamente colpiti dalla tragedia che ha scosso il Ponente ligure.