Sanremo, il rebus dei parcheggi per scooter e moto: tra piazza Muccioli e piazza Eroi, per il futuro cresce la preoccupazione (Foto)

Facciamo una premessa, fondamentale perché in molti lo diranno non appena leggeranno queste nostre considerazioni. Trovare un parcheggio regolare per una moto o uno scooter a Sanremo (ma non solo) è una vera e propria impresa, soprattutto nel centro della città.

Però la domanda che ci poniamo, ogni volta che guardiamo l’attuale piazza Muccioli e pensiamo globalmente alla zona compresa piazza Eroi del futuro (a parcheggio ultimato) è: dove verranno parcheggiati i mezzi a due ruote? La piazza rifatta da pochi anni, infatti, è stata parzialmente adibita a parcheggio delle moto, instaurando un tappeto ed una gettata di cemento (entrambi removibili) per evitare che la pavimentazione si rovinasse.

E, invece, in barba a qualsiasi norma vengono quotidianamente parcheggiati i mezzi a due ruote in ogni dove e, spesso, anche auto e camioncini trovano spazio abusivamente. Senza tenere conto che transitano anche i mezzi di Amaie Energia per ritirare l’immondizia dall’Ecopunto presente in cima alla piazza.

Se poi parliamo di parcheggi abusivi ed ‘inventati’ nella zona, basta girare per piazza Eroi e la vicina via Martiri per trovarne a bizzeffe, come si vede nelle foto. La ‘fame’ di parcheggi a Sanremo è ormai atavica e, proprio per questo, lanciamo la preoccupazione per il futuro di piazza Eroi e delle zone limitrofe anche perché, almeno per il momento, il progetto futuro vede una piazza teoricamente off-limits per auto e moto, così come dovrebbe essere per piazza Muccioli.

Quindi, la domanda sorge spontanea: dove verranno convogliate le migliaia di scooter che ogni giorno invadono la zona? E dove potranno sistemarle gli studenti del vicino istituto Colombo? Senza dimenticare i due giorni di mercato (martedì e sabato), quando il numero dei mezzi a due ruote cresce ulteriormente.

La situazione di piazza Muccioli, la cui pavimentazione doveva essere preservata secondo i dettami della precedente e dell’attuale amministrazione, è sotto gli occhi di tutti. Ma, in particolare, ci si chiede cosa potrà accadere in futuro, sia per le due piazze che per chi, ogni giorno, cerca un posto dove lasciare il proprio mezzo.