Ventimiglia inclusiva, al via il servizio specialistico di sostegno all'inserimento scolastico degli alunni con disabilità

Ventimiglia sostiene l’inclusione scolastica. Il Comune, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 della Liguria (ATS1), ha, infatti, avviato, anche per l’anno scolastico 2025-2026, il servizio specialistico di sostegno e supporto all’inserimento scolastico degli alunni con disabilità.

Un impegno che coinvolge i 17 comuni dell’ATS1 tra i quali vi è anche quello di Ventimiglia che, attraverso una puntuale regia tecnica e istituzionale, assicura la gestione, il coordinamento e il monitoraggio del servizio sull’intero territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n 1. "Questo servizio rappresenta un intervento di altissimo valore sociale, educativo e civile perché garantisce non solo il diritto allo studio ma anche la piena inclusione dei minori con disabilità nel contesto scolastico e nella comunità" - dichiara l’assessore ai Servizi Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, Disabilità, Politiche Giovanili e Politiche di Inclusione e di Genere Milena Raco - "Siamo orgogliosi di promuovere un percorso che valorizza le potenzialità di ogni studente, offrendo un ambiente scolastico davvero accogliente e accessibile".

L’esecuzione operativa è affidata alla Cooperativa Sociale Valdocco, ente con consolidata esperienza nel campo dell’educazione specialistica e dell’inclusione scolastica, selezionato tramite procedura pubblica. La Coop. Valdocco garantisce l’impiego di personale qualificato, educatori, assistenti all’autonomia, figure specialistiche, capaci di costruire percorsi educativi personalizzati in stretta sinergia con scuole, ASL, famiglie e servizi socio-sanitari. "Questo servizio rappresenta un investimento concreto nelle politiche di inclusione, pari opportunità e tutela dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza" - sottolinea Raco - "L’obiettivo è permettere a ogni studente di esprimere al massimo le proprie potenzialità, in un ambiente educativo accogliente e accessibile".

Il servizio prevede un totale di 579 ore settimanali di assistenza educativa specialistica, distribuite tra tutti i 17 comuni dell’ATS1. "Il comune di Ventimiglia ha assegnato 156 ore settimanali rivolte a 39 minori residenti. Questi dati dimostrano l’importanza e la portata dell’impegno dell’Amministrazione a favore delle famiglie e degli studenti del territorio" - fa sapere Raco - "Le attività si svolgono in orario scolastico e sono definite nei Progetti Individuali di Assistenza (PIA), redatti in sede di Equipe Integrata Disabili, con la partecipazione dei Servizi Sociali, dell’ASL 1 Imperiese e del personale scolastico".

Le prestazioni previste includono sostegno educativo individualizzato per minori con disabilità grave; progettazione personalizzata per lo sviluppo delle autonomie, con uso di strumenti come la Comunicazione Aumentativa Alternativa o la Lingua Italiana dei Segni (LIS); supporto all’autonomia scolastica e relazionale anche in situazioni a bassa intensità; laboratori inclusivi di gruppo, rivolti a classi miste o a piccoli gruppi di alunni, e lavoro in rete con i servizi pubblici e privati del territorio.

"Il comune di Ventimiglia rinnova così un impegno concreto verso l’inclusione scolastica, che riteniamo un diritto fondamentale e una responsabilità collettiva" - conclude l’assessore Milena Raco - "Garantire un’educazione accessibile e su misura ai minori con disabilità significa costruire una scuola più giusta, più aperta e più vicina ai bisogni reali delle persone. Questo servizio rappresenta un passo importante nella direzione di una comunità più equa e più attenta ai diritti di tutti".