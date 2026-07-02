Ventimiglia, ritardi per le bollette TARI: nessuna sanzione per chi paga dopo il 30 giugno

A partire dal 2020 il quadro regolatorio ha subito profonde variazioni. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha infatti introdotto nuove e stringenti disposizioni che impongono specifiche modifiche e integrazioni nella struttura e nella formazione degli avvisi di pagamento relativi alla TARI.

In particolare, in conformità con la disciplina del bonus sociale per disagio economico regolamentata da ARERA, è prevista l'applicazione del cosiddetto “bonus rifiuti”. Tale misura riconosce un'agevolazione (pari al 25% della componente tariffaria o parametrata secondo i criteri di tutela) ai nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 9.730 euro. L’integrazione automatica di questo bonus ha imposto ai Comuni una complessa calendarizzazione delle attività propedeutiche all'emissione dei ruoli, legata alla necessità di applicare lo sconto direttamente in bolletta entro il termine del 30 giugno.

“Al fine di garantire l'applicazione tempestiva del bonus agli aventi diritto e rispettare le scadenze, la soluzione amministrativa più rapida ed efficace è stata quella di emettere un primo avviso di pagamento a titolo di acconto, pari all’80% del totale dovuto, calcolato sulle tariffe vigenti nell’anno precedente – spiega l’Assessore ai Tributi Adriano Catalano. Ciò si è reso necessario poiché la normativa vigente impone ai Comuni di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI per l’anno 2026 e le relative tariffe entro il termine differito del 31 luglio. Successivamente, nel mese di dicembre, si procederà al conguaglio con l’emissione dell’avviso di pagamento TARI 2026 definitivo, secondo le modalità previste dalla legge”.

L’emissione degli avvisi di acconto per il 2026 ha tuttavia registrato un lieve slittamento nelle fasi di estrazione dei dati. Il modus operandi definito dalle delibere ARERA prevede infatti che l'elenco dei beneficiari venga elaborato attraverso l'incrocio delle banche dati dell’INPS (inerenti alle dichiarazioni DSU/ISEE) rispetto a circa 15.000 posizioni contributive.

“Rispetto ad eventuali ritardi nella postalizzazione degli avvisi, in alcun modo riferibili all’Amministrazione in quanto le cartelle sono state consegnate con largo anticipo al centro di smistamento di Poste Italiane, mi sento in dovere di rassicurare i cittadini: pur ribadendo l'importanza di effettuare il versamento nei termini indicati nei modelli, si precisa formalmente che i pagamenti eseguiti oltre la scadenza del 30 giugno non saranno gravati da alcuna sanzione, interesse o indennità di mora, purché regolarizzati a ridosso del ricevimento della cartella di pagamento – precisa l’Assessore Catalano. Annuncio, infine, che dopo diversi anni in cui la riscossione del tributo è avvenuta in 3 rate, a partire da quest'anno la struttura del pagamento è stata rimodulata in 4 rate complessive, in linea con i criteri di flessibilità e trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni ARERA. Nello specifico, le prime 3 rate saranno corrisposte attraverso l'avviso di pagamento TARI 2026 emesso a titolo di acconto, mentre la 4ª e ultima rata sarà contestuale all'avviso di conguaglio e saldo, che i contribuenti riceveranno nel mese di dicembre”.