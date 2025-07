Ventimiglia, Scullino: "La Tari non aumenta? Una bugia che sporca la verità"

"La Tari non aumenta? E' una bugia che sporca la verità" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino commentando l'annuncio del sindaco Flavio Di Muro sullo scongiurato aumento della Tari per le famiglie ventimigliesi.

"Ci raccontano che a Ventimiglia la tassa rifiuti non aumenterà ma dietro questo annuncio apparentemente virtuoso si nasconde l’ennesimo trucco contabile, utile solo a salvare la faccia di un’Amministrazione in evidente difficoltà" - sottolinea Scullino - "Ecco la realtà: non è stato applicato l’aggiornamento Istat previsto dal contratto, è stato solo rimandato agli anni futuri, con costi che comunque graveranno presto sui cittadini. Non è frutto di efficienza ma solo del fatto che la città è sporca, trascurata e invivibile e aumentare la Tari sarebbe stato insostenibile a livello politico".

"E mentre si gioca con le tasse, Ventimiglia affonda nei disservizi" - mette in risalto Scullino - "I cassonetti sono sporchi, vecchi, danneggiati e in molte zone mai sanificati, la raccolta porta a porta promessa e più volte annunciata non è mai stata realizzata, lo spazzamento stradale è insufficiente e mal distribuito mentre i divieti notturni per il lavaggio strade costringono centinaia di cittadini a spostare l’auto in una città già povera di parcheggi".