Gestione associata del sistema integrato dei servizi sociali comunali: Ventimiglia approva la convezione

Approvata all'unanimità in consiglio comunale a Ventimiglia la convenzione dell'ambito territoriale sociale n. 1 per la 'Gestione associata del sistema integrato dei servizi sociali comunali'.

Ventimiglia avrà, perciò, funzione di ente capofila. "E' un'attività che ho svolto come presidente del distretto sociosanitario perché è un percorso avviato da tempo da tutti i sindaci del comprensorio che già erano riuniti. E' una riforma che interessa quasi esclusivamente l'organizzazione interna. Abbiamo avuto diverse riunioni. C'è una centralizzazione verso il comune di Ventimiglia ma non verrà esercitata. Ventimiglia svolgerà un ruolo di capofila ed erogherà più servizi" - illustra il sindaco Flavio Di Muro - "C'è una spesa in più ma credo che sia motivo di orgoglio. Investire sul sociale significa aumentare i fondi e investire sul personale che ha competenze. Abbiamo dei nuovi capi aree, abbiamo nuove figure, ci siamo candidati a un bando nazionale, che andranno a integrare la pianta organica del distretto. E' vero che c'è una spesa e ci sarà una riorganizzazione ma non deve spaventare i fruitori del servizio. Ventimiglia pagherà il 43 per cento del distretto".

"Assumere ufficialmente il ruolo di capofila significa prendersi una responsabilità nei confronti degli altri diciassette comuni del distretto e mettere la nostra visione all'intero territorio. La sfida che abbiamo davanti è chiara. Il bisogno sociale non ha confini comunali. Chi vive nell'entroterra ha gli stessi diritti di chi vive a Ventimiglia" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Gabriela Amarella - "Non stiamo approvando solo una convenzione ma stiamo costruendo una rete di protezione per i più fragili".