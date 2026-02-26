Rottamazione dei veicoli con fermo amministrativo: Confartigianato Imperia accoglie con favore la nuova legge

Confartigianato Imperia saluta positivamente l'entrata in vigore della Legge 26 gennaio 2026, n. 14, che introduce una semplificazione attesa da tempo nel settore autoriparazione: d'ora in poi sarà possibile rottamare e cancellare dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) un veicolo fuori uso anche in presenza di fermo amministrativo, senza dover prima saldare i debiti con l'agente della riscossione. Si tratta di una misura concreta che sblocca una situazione di stallo in cui si trovavano molti automobilisti e che valorizza il ruolo dei centri di raccolta autorizzati nella gestione legale e tracciabile dei veicoli a fine vita, nel rispetto delle regole e della tutela ambientale.

“Un provvedimento atteso da anni che finalmente sblocca l’impasse normativa relativa alla rottamazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo - dichiara Donata Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia -. La normativa permette finalmente la cancellazione dai pubblici registri di veicoli che, pur essendo ormai rifiuti, rimanevano in un “limbo” giuridico a causa di pendenze fiscali. Agevolando la corretta gestione dei veicoli a fine vita, la legge riduce il rischio di abbandono incontrollato, promuovendo il recupero dei materiali in ottica di economia circolare”.



“Infatti - prosegue Vivaldi - troppi veicoli fuori uso restavano immobilizzati nei centri di raccolta o, peggio, abbandonati in aree pubbliche a causa di fermi amministrativi che impedivano la rottamazione. Con la Legge 14/2026 finalmente restituiamo decoro alle nostre strade e alle periferie. Gli operatori della nostra provincia hanno ora uno strumento giuridico certo, riducendo i costi di stoccaggio e migliorando l’efficienza della filiera del riciclo locale”.



“Questa legge - conclude Vivaldi - elimina le zone d’ombra che spesso alimentavano smaltimenti illeciti, garantendo che ogni veicolo a fine vita nel nostro territorio segua un percorso tracciato e rispettoso dell’ambiente”.