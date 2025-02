Castellaro: animalisti sul piede di guerra per la battuta al cinghiale di stamattina, il Sindaco "Era regolarmente autorizzata dalla Regione"

Le associazioni animaliste e ambientaliste insorgono per una battuta al cinghiale in corso da questa mattina a Castellaro, ma la stessa è stata regolarmente autorizzata dalla Regione Liguria.

In molti, questa mattina, si sono rivolti al nostro giornale per la presenza di diversi cacciatori che, nelle campagne della zona stanno svolgendo quanto autorizzato dall’ente ligure e, tra l’altro, è stata anche richiesta da molti residenti della zona. Questi hanno avvertito già dal mattino presto gli spari e, quindi, hanno voluto dimostrare la propria preoccupazione.

Il problema della presenza di cinghiali è presente da tempo in tutta la Liguria e, anche nella nostra provincia, gli ungulati creano gravi danni ai terreni agricoli, facendo anche cadere muretti a secco e non. Negli ultimi tempi anche a Castellaro ne sono stati avvistati diversi e, proprio per questo, la Regione ha autorizzato la battuta di contenimento.

Gli animalisti lamentano il fatto che, nel corso di queste attività, vengono abbattuti anche cinghiali femmina, che sono incinta oppure stanno allattando i propri figlioletti: “Ci sembrano attività non umane – ci hanno detto – e, anche se si vuole tenere lontani dai centri abitati questi animali, servirebbe utilizzare metodi differenti. Senza dimenticare i pericoli che possono verificarsi, vista la vicinanza delle abitazioni”.

D’altro canto il Sindaco del piccolo centro dell’entroterra osserva: “Si tratta di un problema noto – ha detto – e che è stato più volte sensibilizzato anche dai miei concittadini. Io non sono un cacciatore e, quindi, non sponsorizzo niente e nessuno. Ma, molti residenti hanno chiesto questa attività per limitare i danni degli ungulati”.

La battuta al cinghiale si è svolta soltanto questa mattina ed è stata svolta da professionisti del settore, con grande attenzione per chi vive a Castellaro, come avviene in altre località.