Ventimiglia, operazione italo-francese contro i trafficanti di migranti: arrestati 15 membri di una rete criminale

L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (ANFP) esprime apprezzamento per la vasta operazione congiunta condotta dalla Polizia di Stato e dalla Police Nationale, che ha portato all’arresto di 15 soggetti appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina lungo la frontiera di Ventimiglia, anche in danno di migranti minorenni.

L’attività investigativa si è sviluppata nell’ambito della Squadra investigativa comune italo-francese, avviata nel giugno 2025 e coordinata dalle Procure di Imperia e Nizza. Per la parte italiana hanno operato la Squadra mobile della Questura di Imperia, la Polizia di frontiera di Ventimiglia e il Servizio centrale operativo, con il supporto delle Squadre mobili di Torino e L’Aquila, oltre ai Commissariati di Sanremo e Ventimiglia.

Particolare rilievo viene attribuito dall’ANFP al ruolo dell’Unità di Ricerca Operativa italo-francese, attiva presso il Commissariato di Ventimiglia, indicata come modello avanzato di cooperazione strutturata nel contrasto ai traffici illeciti transfrontalieri.

“Un plauso va ai funzionari e al personale impegnato nelle attività investigative e operative, che confermano l’elevata professionalità della Polizia di Stato e l’efficacia della cooperazione internazionale nella tutela della sicurezza pubblica e della vita umana”, sottolinea in una nota Enzo Letizia, segretario dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia.