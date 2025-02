Un carro sulla Svezia, Bordighera partecipa a "Sanremoinfiore 2025"

Bordighera parteciperà alla manifestazione "Sanremoinfiore 2025" dal titolo “Riviera dei Fiori Giardino d’Europa” che si terrà domenica 16 marzo. Il Comune, con una delibera di Giunta, ha così affidato la realizzazione del carro fiorito a una compagnia dell’associazione Carristi Battaglia dei Fiori di Ventimiglia che ha confermato la propria disponibilità.

“Svezia – Viaggio verso il sole” è il tema che è stato assegnato al comune bordigotto, che punta a valorizzare aspetti e curiosità del nostro territorio conosciuto anche per le sue caratteristiche climatiche favorevoli. Il carro sarà creato presso uno spazio situato all’interno del Mercato dei Fiori di Valle Armea, come comunicato dal comune di Sanremo che quest'anno riconoscerà a ciascun comune partecipante alla manifestazione una somma di 11.000,00 euro per l’allestimento.

Inoltre, per l'allestimento, comprendente la predisposizione del bozzetto, la realizzazione della struttura portante su carro mobile, il reperimento e l'acquisto dei fiori necessari all'infioratura della struttura e alla realizzazione delle composizioni floreali annesse, la manodopera, il trasporto per e da Sanremo, il reperimento e la selezione dei figuranti presenti a bordo del carro e del personale per l'assistenza alla manifestazione ed ogni altro onere necessario, viene riconosciuto alla compagnia che si occupa della realizzazione del carro la somma lorda onnicomprensiva di euro 15.000,00. Una spesa che verrà finanziata dal comune di Sanremo per 11.000,00 e dal comune di Bordighera per 4.000,00 euro.