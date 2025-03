“Viaggio verso il sole”, Bordighera sfila a 'Sanremoinfiore' 2025 con un carro sulla Svezia (Foto)

Bordighera sfila a 'Sanremoinfiore' 2025 con un carro sulla Svezia e sul “Viaggio verso il sole”.

Sono state realizzate, in chiave gioiosa, figure simboliche della cultura e tradizione svedese e dei paesi nordici. Un grande sole primeggiava sul carro a simboleggiare il risveglio dopo la lunga e fredda stagione invernale; non è mancata anche l’immagine simbolo che è Santa Lucia soprannominata “regina della Luce”, proprio perché il suo nome deriva dalla parola latina “Lux” che significa, appunto, luce. Altro elemento importante è stato un oggetto molto popolare: il cavallino di legno o cavallo Dala-Dalahast in svedese, tradizionale statuetta di legno intagliato e decorato solitamente con il colore rosso e proveniente dalla provincia storica della Svezia centrale, Dalarna (landskap). Il cavallo Dada è, infatti, divenuto un simbolo della Svezia. Sul carro erano pure presenti i piccoli elfi, figure magiche che popolano i boschi, che sono stati raffigurati vicino a grandi fiori e i Tomtar naturvasen, spiriti naturvasen, gli spiriti della natura. Secondo la tradizione il più ben disposto verso l’uomo tra questi era il Tomte. Le credenze riguardanti il Tomte sono omogenee in tutta la Svezia e ci restituiscono l’immagine di una creatura molto simile a uno gnomo o un folletto. La funzione principale del Tomte era di occuparsi nel mondo contadino della fattoria e del bestiame, punire negligenze nei lavori domestici e svegliare i padroni di casa quando qualcosa non andava. Il tutto, a cura del maestro Massimo Gilardi di Imperia, è stato rappresentato in stile cartone animato.

"Grazie alla compagnia Le Sgavaudure, che ha creato il carro di Bordighera per la sfilata, e a tutti coloro che con entusiasmo e generosità hanno contribuito a dare forma a queste meravigliose sculture floreali con talento, tempo ed energia" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito che ieri era presente a Sanremoinfiore insieme all'assessore Melina Rodà e al consigliere regionale, nonché consigliere comunale, Walter Sorriento.