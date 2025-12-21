Serata degli auguri Lions a Sanremo: raccolti fondi per Vigili del Fuoco e Valle Argentina

Una serata all’insegna dell’amicizia lionistica, della solidarietà e del sostegno concreto al territorio. È quella che si è svolta nella cornice del ristorante Villa Noseda di Sanremo, dove i soci del Lions Club Sanremo Matutia, del Lions Club Arma e Taggia e del Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia si sono riuniti per la tradizionale festa degli auguri natalizi.

L’incontro, caratterizzato da un clima di grande convivialità e condivisione, ha rappresentato anche un importante momento di collaborazione tra i tre Club, uniti dall’obiettivo comune di fare servizio a favore della comunità. Cuore della serata è stata la pesca di beneficenza, organizzata e condotta dalle cerimoniere Enrica Porto e Svenja Carlone, che grazie alla generosità dei partecipanti ha permesso di raccogliere una somma significativa.

I fondi saranno devoluti al sostegno dei Vigili del Fuoco di Sanremo e alle necessità della Valle Argentina, secondo un progetto specifico curato dal Lions Club Arma e Taggia. Soddisfazione è stata espressa dai presidenti dei tre Club, Gianni Ostanel, Salvatore Taffari e Costantino Dinielli, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa congiunta.

Alla serata hanno partecipato numerose autorità civili e lionistiche, a conferma del forte legame tra l’associazione e le istituzioni locali. Presenti il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il sindaco di Taggia, nonché socio Lions, Mario Conio, insieme alle rispettive consorti. Hanno inoltre preso parte all’evento la presidente di Circoscrizione Marina Rulfi, la presidente di Zona Erika Demaria e la presidente del Lions Club Ventimiglia Cristina Silvestri, oltre a una delegazione dei giovani del Leo Club Ventimiglia, Bordighera e Valli.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti al titolare di Villa Noseda per l’accoglienza e a tutti i soci che, con il loro impegno, hanno contribuito alla riuscita di un evento che ha unito festa e solidarietà.