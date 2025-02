Festival 2025: stasera sarà uno fisso o la sfida Sanremo-Juventus la vincerà sempre l'Ariston con Carlo Conti?

Le note del Festival incrociano i tacchetti del calcio. La storia si ripete, da questa sera, malgrado la Rai abbia fatto slittare di una settimana la 75a edizione per non scontrarsi con il calendario della Coppa Italia. Questione di audience, per non perdere posizioni (leggasi telespettatori) entrando in competizione con lo sport più amato e seguito. Ma il destino ha piazzato ugualmente un ostacolo pallonaro sull'avvio della gara canora, forse più grosso di quello che si è cercato di evitare. Già, perché stasera riparte la Champions League, con la Juventus in campo (a Torino) contro il Psv Eindhoven per l'andata dei playoff, novità della formula rivoluzionata. E con fischio d'inizio alla stessa ora (21), più o meno, dell'apertura del Festival (ri)targato Conti, peraltro grande appassionato di calcio da tifoso della Fiorentina.

E' vero che rispetto alla Coppa Italia, andata in scena la settimana scorsa, c'è una differenza sostanziale per chi costruisce in palinsesti tv: partite in chiaro, visibili a tutti (sulle reti Mediaset), contro quelle per i soli abbonati alla pay tv, nel caso specifico Sky (e in streaming su Now). Ma se la concorrenza si chiama Juventus il rischio di drenaggio di telespettatori è molto più concreto, pur nelle difficoltà di risultati che sta vivendo il club bianconero. Fra l'altro, si gioca pure la super sfida Manchester City-Real Madrid. Non influisce, invece, l'impegno europeo dell'Atalanta, in calendario domani alle 18.45 sul campo del Club Bruges. Giovedì sera saranno i tifosi della Roma a dover tradire le canzoni, per la sfida di Europa League con il Porto, visibile sempre su Sky; venerdì sera irromperà la Serie A, con l'anticipo Bologna-Torino (per i clienti Dazn), mentre per il gran finale di sabato sera la programmazione calcistica propone Milan-Hellas Verona (Sky e Dazn).

La Rai fa affidamento sull'enorme e trasversale popolarità del Festival, sapendo che la tv a pagamento rappresenta una nicchia rispetto ai numeri di quella generalista in chiaro. E in passato, tante volte, si sono verificate queste concomitanze senza grandi ripercussioni sui grafici dell'audience nella settimana sanremese. Non resta che far scendere in campo i cantanti, dopo tanta attesa, e aspettare i primi risultati.