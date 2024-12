Controlli stradali a Sanremo, 70 veicoli esaminati: sanzioni per monopattini e sovraccarico di passeggeri

Nella serata di giovedì 19 dicembre, la polizia locale di Sanremo ha effettuato una serie di controlli stradali in diverse zone nevralgiche della città, tra cui via Martiri e il centro, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, recentemente aggiornato.

Durante l’operazione, sono stati controllati un totale di 70 veicoli. Tra le sanzioni comminate, spicca quella a un veicolo che trasportava sei passeggeri anziché i cinque consentiti. Altre quattro sanzioni hanno riguardato conducenti di monopattini, sempre più al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per il loro utilizzo spesso irregolare e altre per dei veicoli 'alterati'.

Non sono state riscontrate infrazioni per guida in stato di ebbrezza né per l’utilizzo dello smartphone alla guida. Su quest’ultimo aspetto, la polizia locale ha evidenziato come, dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, sia stata registrata soltanto una sanzione a Sanremo.

I controlli si inseriscono in un piano di monitoraggio continuo volto a garantire la sicurezza stradale, con particolare attenzione al rispetto delle nuove normative. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di un comportamento responsabile da parte di tutti gli utenti della strada per ridurre rischi e incidenti.