Nuovo Codice della Strada, ansia tra i ristoratori. Di Baldassare: "Possibile calo nei consumi di alcol, ma fondamentale rispettare le regole"

L’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada ha spinto i ristoratori a riflettere su cambiamenti e possibili impatti economici. Anche in Riviera dei Fiori, come nel resto d’Italia, i primi giorni dopo l’introduzione delle nuove norme hanno visto emergere un mix di scetticismo e preoccupazione, accompagnato da timori di un crollo netto nei consumi di alcolici e superalcolici.

Questa ansia, alimentata dal possibile impatto sulle abitudini dei consumatori, ha portato a un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori. Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio Sanremo, ha analizzato la situazione, sottolineando come l’adozione di nuove abitudini, pur rappresentando una sfida, possa essere affrontata con responsabilità e capacità di adattamento alle normative.

"Si arriverà a utilizzare molto di più i mezzi pubblici oppure a uscire in compagnia con qualcuno che, a turno, non beve e guida per tutti. Questo, secondo me, diventerà un nuovo uso e costume," spiega Di Baldassare, che si dice fiducioso nell’intelligenza delle giovani generazioni. "Nel nostro territorio, come Sanremo e la provincia di Imperia, dove tutto è concentrato in spazi piccoli, c’è già l’abitudine di muoversi a piedi e quindi partiamo avvantaggiati. Sicuramente, sarà diverso per le attività che si trovano nell'entroterra".

Sul fronte economico, il presidente di Confcommercio non nasconde che le nuove regole potrebbero influire sui consumi: "Ci sarà sicuramente un’attenzione maggiore da parte del consumatore, e potremmo vedere un calo nel consumo di vino e superalcolici nei bar e ristoranti. Ma noi ristoratori dobbiamo rispettare le leggi, e sono certo che i consumatori lo capiranno". Di Baldassare, infatti, invita a una gestione equilibrata della situazione, sottolineando l’importanza di affrontare il tema con rispetto e responsabilità: "Bisogna operarsi per far sì che le attività possano continuare a lavorare senza subire gravi danni economici".