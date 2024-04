Il corso fiorito di Sanremo su 'Linea Verde': è mancata la diretta ma è stato comunque un grande 'spot'

In molti hanno lamentato l’assenza della trasmissione in diretta, quest’anno, per l’edizione 2024 del ‘Corso fiorito’ di Sanremo. Effettivamente il fascino della trasmissione ‘live’ è sicuramente mancato ma, il montaggio proposto da ‘Linea Verde’ ha regalato spunti interessanti e diversi rispetto alle trasmissioni a cui eravamo abituati.

La trasmissione, condotta da Margherita Granbassi, Livio Beshir e Peppone Calabrese ha proposto spaccati (forse un po’ brevi per esigenze televisive) delle diverse città che hanno proposto i loro carri fioriti nel corso della sfilata ed anche interessanti peculiarità di Sanremo, con alcune clip sulle bontà e sulle bellezze dell’estremo ponente ligure.

A prescindere dalla diretta, come detto un po’ mancata due settimane fa per chi la attendeva anche e soprattutto da fuori Sanremo, quello di oggi è stato comunque un altro spettacolo per chi non c’era e un'occasione eccezionale di promozione nazionale per la città.

Il tema di quest'anno, gli sport outdoor, ha trasformato il ‘Corso Fiorito’ in un'affascinante rappresentazione di attività all'aria aperta che nel Ponente ligure possono essere praticate tutto l'anno. C’è stato spazio per tutta la nostra provincia che ha brillato per quasi un’ora sulla rete ammiraglia della tv di Stato.