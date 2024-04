'I Soliti Ignoti', capolavoro della cinematografia italiana, al Théâtre des Variétés di Monaco

I Soliti Ignoti (in francese Le Pigeon) uno dei capolavori del Cinema Italiano (1958) diretto da Mario Monicelli, con attori di grande fama quali Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, un irresistibile Totò ed altri, sarà presentato con sottotitoli in francese al pubblico del Principato dall’Institut Audiovisuel de Monaco in partenariato con L’Associazione Dante Alighieri - Comitato di Monaco nell’ambito della rassegna “Tout L’Art du Cinéma” (label Cinéma d’Italie).

L’evento, sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, si svolgerà martedì 7 Maggio 2024 alle ore 20 al Théâtre des Variétés, e sarà accompagnato dalla presentazione dello storico del Cinema Jean A. Gili.

I Soliti Ignoti, candidato agli Oscar nel 1959 e vincitore di tre Nastri d’argento, è da considerarsi un film che segna un’importante tappa introducendo in Italia le basi del genere cinematografico della “commedia all’italiana”.

La trama ruota intorno ad una banda di inesperti ladri, le cui maldestre imprese suscitano una comicità venata di amarezza. Il gruppo guidato dal pugile non più in attività e affetto da balbuzie Peppe “Er Pantera” (Vittorio Gassman, nel suo primo ruolo comico) organizza un furto ai danni di un’agenzia del banco dei pegni di Roma. Ma il colpo grosso non andrà come previsto.

Il pubblico potrà quindi vivere (o rivivere) nel Principato di Monaco le imprese della straordinaria combriccola in un film cult che, dopo ben oltre mezzo secolo, non ha perso il suo smalto.

Tariffe di ingresso:

- Socio: gratuito

- NON socio: 8 euro

- Ridotto: (-21) 4 euro

Per prenotazioni (entro il 3 maggio): info.dantemc@gmail.com +377 97 70 89 47