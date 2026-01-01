Musica live, spettacolo e fuochi d'artificio: il Capodanno in piazza anima Ventimiglia (Foto e video)

Musica live, stand-up comedy, dj set, spettacolo, food truck, fuochi d'artificio ed effetti speciali. Un Capodanno da ricordare 2025-2026 anima Ventimiglia.

Cittadini, famiglie e turisti si sono ritrovati, nonostante il freddo, nel parcheggio dell'ex Gil per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 con una grande festa organizzata dall'Amministrazione Di Muro. "Mi fa piacere accogliere il 2026 con un regalo per tutti: inizieremo a costruire la passerella" - annuncia il sindaco Flavio Di Muro dal grande palco, allestito per l'occasione, ottenendo un'ovazione del pubblico. Un allestimento straordinario curato nei minimi dettagli da Vama Service.

La serata proposta per il veglione di Capodanno è trascorsa tra risate, balli e divertimento grazie ai presentatori Elli Vincente e Diego Cajelli, a stand-up comedy di Paolo Migone & Laura Biliato, Giacomo Cona e Kike Jimenez, allo spettacolo del celebre cabarettista di Zelig Paolo Migone, che ha portato in scena “Completamente spettinato”, al concerto live della band “80 voglia di 90 e 2000”, al dj set by Dj Gege & Dj Frair con disco party fino alle 2. Inoltre, si è svolto un collegamento speciale con il comune di Limone Piemonte, città con cui quest'anno Ventimiglia si è gemellata, ed erano presenti food truck in cui poter trovare cibo e beverage. "E' stato uno spettacolo intenso" - sottolinea l'assessore Serena Calcopietro presente sul palco insieme al primo cittadino e al consigliere comunale Roberto Parodi per il brindisi collettivo - "Siete stati bravissimi a intrattenere il pubblico, soprattutto le ragazze a ballare".

L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, di steward, della polizia di Stato, della polizia locale e dei carabinieri che hanno monitorato la serata e sono intervenuti in caso di necessità. Il perimetro intorno alla Gil è stato, inoltre, interdetto al traffico e alla sosta per tutta la durata della manifestazione.