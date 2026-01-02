 / Eventi

Eventi | 02 gennaio 2026, 09:10

Sanremo: alla scoperta del territorio, domenica la visita guidata al cimitero monumentale della Foce

Il calendario proseguirà lunedì 5 con la visita a “Palazzo Bellevue e la Sanremo delle teste coronate”

Nuovo appuntamento, domenica prossima, con le visite guidate organizzate dall’Assessorato alla Cultura, alla scoperta del territorio sanremese. Alle 15 è infatti in calendario la visita al cimitero monumentale della Foce, con le sue tombe dall’alto valore storico e artistico. Il ritrovo è previsto davanti all’ingresso del cimitero. La visita guidata, a cura di Marco Macchi, sarà gratuita fino ad esaurimento posti. Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 0184/580700 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18).

Il calendario proseguirà lunedì 5 con la visita a “Palazzo Bellevue e la Sanremo delle teste coronate” (ritrovo alle 15 davanti al pino di piazza Colombo). Il programma si concluderà martedì 6 gennaio con l’incontro “Sanremo rossosangue” (ritrovo davanti al casinò). “Si tratta di visite organizzate per far scoprire, a turisti e residenti, alcuni degli angoli più caratteristici del nostro territorio. Gli incontri sono stati infatti programmati sia nelle zone periferiche della città sia in alcuni siti di interesse storico e architettonico” dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.

