Sanremo: alla scoperta del territorio, domenica la visita guidata al cimitero monumentale della Foce

Nuovo appuntamento, domenica prossima, con le visite guidate organizzate dall’Assessorato alla Cultura, alla scoperta del territorio sanremese. Alle 15 è infatti in calendario la visita al cimitero monumentale della Foce, con le sue tombe dall’alto valore storico e artistico. Il ritrovo è previsto davanti all’ingresso del cimitero. La visita guidata, a cura di Marco Macchi, sarà gratuita fino ad esaurimento posti. Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 0184/580700 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18).

Il calendario proseguirà lunedì 5 con la visita a “Palazzo Bellevue e la Sanremo delle teste coronate” (ritrovo alle 15 davanti al pino di piazza Colombo). Il programma si concluderà martedì 6 gennaio con l’incontro “Sanremo rossosangue” (ritrovo davanti al casinò). “Si tratta di visite organizzate per far scoprire, a turisti e residenti, alcuni degli angoli più caratteristici del nostro territorio. Gli incontri sono stati infatti programmati sia nelle zone periferiche della città sia in alcuni siti di interesse storico e architettonico” dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.