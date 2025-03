Sanremoinfiore 2025, le vetrine 'sbocciano' in città: oggi al Casinò la premiazione delle più belle (Foto)

Sanremo si prepara a vivere il cuore pulsante di Sanremoinfiore 2025, e l’atmosfera floreale ha già conquistato via Matteotti, la storica via dello shopping della città. Passeggiando lungo la strada, è impossibile non notare le vetrine dei negozi arricchite da splendide composizioni floreali, un omaggio all’antica tradizione florovivaistica ligure e all’attesissima sfilata dei carri fioriti.

Le attività commerciali hanno infatti aderito al concorso "Vetrine in Fiore", organizzato da Confcommercio Imperia e Flornews (Distretto Florovivaistico della Liguria), una sfida creativa tra i negozianti per realizzare gli allestimenti più belli e originali, ispirati ai fiori e alla bellezza naturale della Riviera.

Dopo giorni di votazioni social e il passaggio della giuria tecnica, oggi è il momento della verità: alle ore 15, nella Sala Privata del Casinò di Sanremo, si terrà la premiazione ufficiale delle tre vetrine migliori.

Verranno assegnati tre premi per le vetrine più creative e originali, selezionate dalla giuria del concorso, mentre un riconoscimento speciale, il Premio Vetrina Fiorita Flornews, andrà all’allestimento più votato dal pubblico sui social di Flornews Liguria. La votazione online si è conclusa questa mattina alle 12, dopo un’intensa gara a colpi di like tra le vetrine in competizione.

L’iniziativa ha reso ancora più suggestiva l’atmosfera in città, con fiori che sbocciano non solo nelle installazioni urbane, ma anche nelle vetrine delle boutique e dei negozi locali. Via Matteotti è diventata un vero e proprio percorso floreale a cielo aperto, in cui ogni attività ha interpretato a suo modo il tema di Sanremoinfiore 2025, regalando ai passanti uno spettacolo di colori e profumi.

L’evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni dedicate alla floricoltura ligure, esaltando la stretta connessione tra Sanremo e il mondo dei fiori. La premiazione di questo pomeriggio sarà il momento conclusivo di una sfida che ha coinvolto non solo i commercianti, ma anche cittadini e turisti, trasformando il centro in una vetrina naturale di bellezza e creatività.