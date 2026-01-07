Sanremo: strada Borgo Tinasso, parcheggi selvaggi e minacce razziste, residenti tra paura, disagi e richieste di sicurezza

Nuove tensioni in strada Borgo Tinasso, nell’immediato entroterra di Sanremo, dove il problema del parcheggio selvaggio continua a creare disagi, pericoli e ora anche un clima di paura tra i residenti. In una via priva di stalli regolari, ma fondamentale per il passaggio di veicoli e pedoni, da mesi si susseguono episodi di inciviltà che stanno degenerando in vere e proprie minacce.

Già nei mesi scorsi ignoti avevano lasciato biglietti intimidatori su alcuni furgoni parcheggiati in punti critici della strada, con avvertimenti espliciti come il taglio delle gomme. Una situazione che sembrava essersi temporaneamente placata, ma che con l’inizio del nuovo anno è tornata a ripresentarsi. A denunciarlo è una donna di origini romene, residente della zona e che evidenzia come le nuove minacce siano a sfondo razziale: "È l’ennesima volta che vi scrivo per quanto riguarda i biglietti minatori lasciati sulle nostre auto. Prima li trovavo sulla mia macchina, ora li hanno lasciati sul furgone di mio marito. Questa volta sono sicura che si tratti di razzismo". La donna racconta come la famiglia abbia già subito numerosi danni: "Il mezzo su cui lasciavano abitualmente i biglietti lo abbiamo venduto perché eravamo stanchi di tutti i graffi e i danni alla carrozzeria. Pensavamo di risolvere così, ma non è cambiato nulla". Una situazione che ha ormai superato la soglia della sopportazione: "Sono stufa e soprattutto spaventata. Vivo con la paura che possa succedere qualcosa di più grave". La donna ha confermato di aver contattato anche le forze dell’ordine: "Ho chiamato i carabinieri e mi hanno detto di andare a fare denuncia. Sarebbe la quarta. Ma denunciare non basta più, servono interventi concreti".

Il caso riaccende i riflettori su una problematica annosa: da un lato la mancanza di parcheggi adeguati, dall’altro comportamenti esasperati che sfociano in atti intimidatori e potenzialmente pericolosi. I residenti chiedono ora maggiore presenza delle forze dell’ordine e soluzioni strutturali per garantire sicurezza, viabilità e serenità a chi vive nella zona. I problemi nella via esistono e, in molti casi, si registrano rischi per chi transita, in particolare per i pedoni nelle ore serali. Gravi inconvenienti pure per i bus che, molto spesso, sono costretti a manovre difficili per evitare le auto e transitare nella via.

Questo però, ovviamente, non dovrebbe trascendere nell'illegalità e nelle minacce. Da una parte i residenti dovrebbero trovare soluzioni consone per parcheggiare i propri mezzi, evitando soprattutto quelli più ingombranti mentre, dall'altra, servirebbero stalli più sicuri. C'è attesa da tempo per l'area che dovrebbe essere creata a valle del campetto di Pian dei Cavalieri, che dovrebbe poter ospitare decine di auto. Il tutto con l'augurio, da parte di chi utilizza strada Borgo Tinasso, che questa possa essere transitabile senza rischi.