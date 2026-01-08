 / Cronaca

Cronaca | 08 gennaio 2026, 11:38

Ventimiglia, donna accoltellata precipita dal primo piano: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Sul posto automedica, ambulanza, polizia locale e carabinieri

Mobilitazione di soccorsi in mattinata in corso Genova a Ventimiglia per salvare una donna, pare una 44enne, che sembrerebbe, da una prima ricostruzione, sia stata accoltellata e poi sia precipitata dal primo piano di un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Rossa Bordighera, la polizia locale e i carabinieri che si stanno occupando dell'esatta ricostruzione dei fatti. La donna pare si sia buttata giù dalla finestra di casa per sfuggire al marito, un 65enne, che, dunque, rischierebbe di essere accusato di tentato omicidio. E' stato allertato anche l'elicottero Grifo.

L'ambulanza ha trasportato la ferita, che sembra aver riportato un trauma dorsale e alcuni tagli alla mano e al volto, all'ospedale di Bordighera da dove si è alzato in volo elisoccorso per elitrasportarla al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure.

Elisa Colli

