Cronaca | 02 marzo 2026, 14:21

Lavori e modifiche alla viabilità a Vallecrosia, traffico in tilt fino a Ventimiglia (Foto)

Mattinata di disagi per gli automobilisti

Traffico in tilt fino a Ventimiglia in seguito all'inizio delle modifiche alla viabilità a Vallecrosia predisposte per consentire i lavori di sistemazione e passaggio di nuove tubazioni presso la rotonda del 'Conad'.

Lunghe code e rallentamenti si sono creati, da questa mattina, lungo le vie della città della famiglia che hanno, di conseguenza, comportato disagi pure sull'Aurelia fino alla città di Ventimiglia. 

I lavori e le modifiche alla circolazione stradale a Vallecrosia sono programmati fino al 4 marzo. Dalle 9 alle 18, è, infatti, prevista la chiusura al traffico della corsia di marcia della strada comunale di via San Rocco nella città della famiglia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giovanni XXIII e la rotatoria via Roma/via Romana, da ponente a levante. E' stata, dunque, istituita una viabilità alternativa con obblighi di svolta.

 

Elisa Colli

