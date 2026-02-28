Lavori a Vallecrosia, nuove tubazioni alla rotonda: cambia la viabilità (Foto)

Cambia la viabilità a Vallecrosia. A causa dei previsti lavori su strada per la sistemazione e il passaggio di nuove tubazioni presso la rotonda del 'Conad' saranno necessarie temporanee chiusure e modifiche alla circolazione. In particolare, nei giorni 2, 3 e 4 marzo, dalle 9 alle 18, sarà chiusa al traffico la corsia di marcia della strada comunale di via San Rocco , nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giovanni XXIII e la rotatoria via Roma/via Romana, da ponente a levante, cioè da Ventimiglia verso Bordighera.

Sarà, dunque, istituita una viabilità alternativa e vi saranno obblighi di svolta. "Il divieto di transito riguarda tutte le categorie di veicoli, tranne i residenti nella zona e i lavoratori. Se i lavori dovessero terminare anticipatamente, la strada sarà riaperta al traffico prima delle date indicate. Dalle 18 alle 9 la strada resterà regolarmente aperta al traffico" - comunica il sindaco Fabio Perri - "Sarà, perciò, imposto l’obbligo di svolta a destra in via San Rocco per i veicoli provenienti dalla vallata verso mare. Inoltre, sarà imposto l’obbligo per i veicoli provenienti da via Romana, direzione levante–ponente (da Bordighera a Ventimiglia), di svoltare a destra in via Roma direzione monte (Vallecrosia Alta, San Biagio, Soldano e Perinaldo), oppure percorrere la rotatoria per immettersi in via San Rocco direzione Ventimiglia. Non sarà possibile scendere verso mare. La viabilità alternativa sarà garantita mediante l’installazione di apposita segnaletica temporanea e la presenza di agenti della polizia locale e ausiliari".