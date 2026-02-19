Vallecrosia, la minoranza: "75mila euro per rifare una rotonda. L’amministrazione pensa all’immagine e non alle priorità" (Foto)

"75mila euro di denaro pubblico per rifare una rotonda già esistente. L’amministrazione pensa all’immagine e non alle priorità. Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento della rotonda situata in prossimità delle scuole e del supermercato Conad, un intervento che lascia molti cittadini perplessi non tanto per la sua esecuzione, quanto per la sua reale necessità" - commenta Cittadini in Comune, gruppo consiliare di minoranza a Vallecrosia, in seguito all'inizio dei lavori alla rotonda situata nei pressi delle scuole.

"La rotonda in questione, infatti, era stata realizzata recentemente e rappresentava già un elemento identitario della nostra città, grazie al manufatto in ferro posizionato al centro, simbolo della storica azienda Vaseria Tonet, parte importante della memoria produttiva e culturale di Vallecrosia" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza Marilena Piardi, Armando Biasi, Patrizia Biancheri e Valeria Cannazzaro - "Oggi, a distanza di poco tempo, si decide di intervenire nuovamente su questa stessa infrastruttura, con un costo complessivo di circa 75.493,43 euro di denaro pubblico, per realizzare una fontana e modificarne l’aspetto estetico. Una scelta che solleva una domanda semplice ma fondamentale: era davvero questa la priorità della nostra città?".