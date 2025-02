Incidente sulla strada per Bussana Vecchia: auto sfonda il muretto di protezione, coppia in codice rosso (Foto e Video)

Grave incidente sulla strada che collega Bussana a Bussana Vecchia, dove una Volvo, che stava scendendo lungo il tornante, ha sfondato un muretto di protezione ed è finita fuori strada. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe avuto un problema tecnico, rendendo il conducente impossibilitato a controllarne la traiettoria. A bordo si trovavano marito e moglie, entrambi sui settant'anni (lui classe 1943 e lei del '46) e provenienti da Milano, quindi non familiari con la strada, caratterizzata da curve strette e tornanti insidiosi. L'auto ha fatto un volo di 7-8 metri prima di essere fermata da alcuni alberi, evitando così conseguenze ancora più drammatiche.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Sanremo Soccorso - Misericordia di Sanremo ODV, l’automedica ALFA1, il Soccorso Alpino e altre unità di emergenza, che hanno prestato le prime cure alla coppia. Entrambi sono stati trattati sul posto in codice rosso (sono comunque coscienti), a causa delle ferite riportate nell’impatto. Oltre ai soccorsi ufficiali, alcuni volontari presenti in zona hanno dato una mano ai vigili del fuoco e alla polizia locale nelle operazioni di assistenza e recupero del veicolo.

L’incidente ha provocato anche danni significativi alla strada, che ora non ha più protezione a valle. Il Comune dovrà intervenire prontamente per ripristinare il muretto e la rete di sicurezza, completamente divelti dall'impatto. Nel frattempo, la careggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi da parte delle forze dell’ordine e garantire la messa in sicurezza dell’area.