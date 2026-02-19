Sanremo, grande partecipazione all’inaugurazione del centro culturale “La Città Invisibile”

Grande affluenza ieri pomeriggio in via Pietro Agosti 21 per l’inaugurazione del nuovo centro culturale “La Città Invisibile”.

Un pubblico numeroso e attento ha seguito la presentazione della struttura da parte della presidente Mariella Migliore, che ha illustrato finalità e prospettive di questa nuova realtà di quartiere, pensata come spazio aperto alla comunità e alla creatività.

Momento centrale della giornata è stata la presentazione della mostra dedicata a Gaza, curata da Susanna Bernoldi di AIFO. Le sue parole hanno accompagnato immagini video intense e dolorose, che raccontano la vita dei bambini palestinesi e i bombardamenti sulla Striscia. Un silenzio carico di emozione ha attraversato la sala, mentre i presenti prendevano parte a un percorso visivo e umano di forte impatto.

Il pubblico ha poi potuto visitare la mostra “Heart of Gaza”, composta dai disegni realizzati dai bambini e da fotografie che documentano la quotidianità del territorio. L’atmosfera è stata resa ancora più suggestiva dalle note del Trio Zanellato e dalla Berben Band, duo formato da Massimo Rebaudo e Mauro Crespi, che hanno accompagnato l’evento con un sottofondo musicale molto apprezzato.

La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 20 fino al 28 febbraio e sarà arricchita, il 27, dal concerto del cantautore Alessio Lega. “La Città Invisibile” manterrà gli stessi orari anche dopo la chiusura dell’esposizione, accogliendo chi desidera leggere, fare o ascoltare musica, assistere a spettacoli teatrali, vedere film o semplicemente condividere uno spazio culturale vivo e inclusivo.