Sanremo, alla Federazione Operaia il mandolino di Freddy Colt e la Chitarra di Davide Frassoni

Domenica 29 marzo, in coda a Sanremo in Fiore c’è anche un appuntamento musicale al Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese. Alle ore 18 è previsto il concerto di anteprima della nuova stagione di “Musica Arti & Mestieri”, la rassegna che da molti anni anima la storica sala di via Corradi. A partire dallo scorso anno questa rassegna è stata incentrata sul pianoforte, visto il lavoro di restauro di uno strumento ricevuto in dono da privati. Ma il concerto d’apertura della stagione primaverile è di taglio diverso: s’intitola “In barberìa col mandolino” e vede in scena il Duo Pizzicante, ovvero i maestri Freddy Colt e Davide Frassoni, rispettivamente al mandolino e alla chitarra. Verrà rievocata l’atmosfera della “belle époque” con melodie celebri, serenate, brani di carattere popolaresco e anche colto, ovvero tutto un repertorio che spesso si suonava nella sala d’attesa del barbiere, dove non mancavano mai gli strumenti a corde appesi alla parete. Oltre a motivi di fine Ottocento ed inizio Novecento si ascolteranno anche brani di autori locali come Attilio Panizzi e Demo Bruzzone.

Freddy Colt, attivo sulle scene musicali da 35 anni, da dieci anni ha formato il duo con il chitarrista Davide Frassoni, condividendo una ricerca sul repertorio per strumenti a pizzico che va dal periodo romantico a tutto il Novecento, con puntate occasionali di musica medievale, rinascimentale e barocca. Il Duo ha suonato al Salone del Libro di Torino nel 2024, e in numerose località della Liguria.

In questo caso l’iniziativa serve anche per promuovere solidarietà pubblica verso la Federazione Operaia che attraversa un periodo di difficoltà, come emerso recentemente nelle cronache.

L’ingresso al concerto è libero per coloro che vogliono assistere ad uno spettacolo evocativo e sostenere la più antica istituzione cittadina.