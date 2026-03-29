Sanremo, grande successo per “Vetrine in Fiore”: premiati negozi e vie protagonisti del Festival dei Fiori cittadino

Ha riscosso notevole successo il concorso “Vetrine in Fiore”, organizzato da Federfiori Confcommercio nell’ambito del Festival dei Fiori di Sanremo, che ha visto la partecipazione entusiasta di ottanta commercianti della città. Un risultato significativo che testimonia la grande adesione e il forte coinvolgimento del tessuto commerciale cittadino, rendendo particolarmente impegnativo il lavoro della giuria chiamata a selezionare le vetrine vincitrici.

La commissione era composta da Alessandra Fassone, direttore Confcommercio della Provincia di Imperia, Andrea Di Baldassare, presidente Confcommercio Sanremo, Donatella Vivaldi, presidente Confartigianato Provincia di Imperia, Maurizio Taggiasco, referente Confesercenti, Alessandro Sindoni, vicesindaco e assessore al Turismo, ed Ester Moscato, assessore alla Floricoltura e Ambiente del Comune di Sanremo.

Al termine delle valutazioni, il primo posto è stato assegnato a Vivaldi Concept Store di Susanna Vivaldi, mentre il secondo posto è andato a Pasta Madre di Carlo Rovere e il terzo posto a Saphir di Mila Giampietri. Una menzione speciale è stata inoltre conferita a Paolo Lavista (SPK Boutique) per la vetrina più creativa e artistica, capace di distinguersi per originalità e impatto visivo. Riconoscimento anche per il lavoro collettivo degli esercenti: via Corradi e via De Benedetti hanno infatti ricevuto il premio speciale per le vie più decorate, grazie all’impegno condiviso nella valorizzazione degli spazi urbani e dell’atmosfera floreale cittadina.

Un’iniziativa che ha contribuito a rafforzare il legame tra commercio, territorio e tradizione floricola, arricchendo ulteriormente il programma del Festival e rendendo Sanremo ancora più accogliente e colorata per residenti e visitatori.