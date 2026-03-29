Corso Fiorito 2026: vince e si conferma Riva Ligure, al secondo posto Santo Stefano e al terzo Bordighera ma vincono sempre i fiori (Foto e Video)

45mila spettatori e il sole che ha fatto capolino, anche se purtroppo solo verso la fine della sfilata, anche quest’anno da registrare come un grandissimo successo per Sanremo. Stiamo parlando del corso fiorito che ha visto, anche questa mattina, la ‘grande invasione’ di residenti e turisti, arrivati con ogni mezzo in città per non perdere lo spettacolo dei carri.

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager ha commentato con entusiasmo la riuscita della giornata conclusiva del corso fiorito, sottolineando come le aspettative siano state pienamente rispettate, anche dal punto di vista meteorologico: “Qualche giorno fa avevo promesso una giornata bellissima, sembrava che l’unico problema fosse il tempo, poi alla fine è venuto bello anche quello. Adesso ci sta benissimo. Sarebbe stato un trionfo anche col vento e senza sole, però questo tocco di luminosità in più ha costituito un ulteriore passo verso un momento eccezionale che abbiamo vissuto. Appena sono finite le sfilate, con la tensione della premiazione, c’è stato un momento, un happening divertentissimo che ha coinvolto tutti i presenti. Molto bello.”

A fare un bilancio complessivo dell’intenso periodo di eventi è stato l’assessore Alessandro Sindoni, che ha definito la conclusione all’altezza delle aspettative e ha evidenziato il grande lavoro organizzativo e il coinvolgimento della città: “Una conclusione degna, grandiosa, divertente, frizzante. Abbiamo voluto creare questa atmosfera e vedere tutti gli undici carri insieme è stato uno spettacolo nuovo. Anche l’angolo delle premiazioni è stato una festa organizzata. Adesso vediamo se riusciremo a salvaguardare quanto ci eravamo prefissati, per dare la possibilità anche ad altri comuni di portare queste magnificenze nelle loro piazze. Dietro tutto questo c’è il lavoro di tante persone e volontari: a loro va il mio ringraziamento più grande, perché sono loro che mantengono vive le tradizioni e permettono che ogni anno si ripeta una festa che richiama 40-45 mila persone. Quest’anno abbiamo anche voluto concludere un po’ prima per consentire ai visitatori di vivere la città, frequentare i locali e scoprire tutto ciò che è stato creato con il Festival dei Fiori, che oggi finisce ma non è ancora finito. C’è ancora un bel pomeriggio davanti e, con il sole, tutti i presupposti per chiudere alla grande.”

Anche l’assessore alla floricoltura, Ester Moscato, ha evidenziato la qualità dei carri e la difficoltà nelle valutazioni, lodando l’impegno e la creatività dei partecipanti: “È stata una bellissima giornata per tutti. Devo dire che è stato difficile fare le valutazioni perché ogni carro aveva un particolare da premiare. Ottima la scelta dei tre carri vincitori, ma ancora una volta va riconosciuta la passione e la creatività di tutti coloro che hanno partecipato. Sanremo ha continuato al meglio la tradizione dei carri fioriti.” Alla domanda sul proprio carro preferito, ha aggiunto con sincerità: “È una domanda un po’ piccante: io avrei messo sul podio Taggia. Mi è veramente piaciuto, mi ha lasciato qualcosa in più, ma devo dire che erano tutti bellissimi e le valutazioni sono state equilibrate. Bravi tutti.”

L’assessore regionale al turismo, Luca Lombardi, ha sottolineato il valore dell’evento all’interno di una più ampia stagione di manifestazioni in tutta la regione: “Assolutamente sì, me l’aspettavo: grande organizzazione, è esplosa la primavera, la Dea Flora. Come ogni tradizione che va rispettata, anche questa edizione è stata fantastica. Un ringraziamento va anche ai floricoltori che coltivano questo importantissimo prodotto. Non era solo Sanremo protagonista: in tutta la Liguria sono partite le manifestazioni e si guarda già all’estate. Pensate che solo a Sanremo c’erano tre eventi importanti contemporaneamente, tra cui i Carri Fioriti, il Premio Murolo al Casinò e la Milano-Sanremo delle auto storiche.”

Infine, grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Giorgio Giuffra per il risultato ottenuto dal suo Comune: “È stata una bellissima vittoria, una vittoria delle nostre aziende agricole, 109 che ancora operano sul territorio. Tante persone si sono impegnate in queste settimane per raggiungere questo risultato. Ringrazio il mio assessore al turismo Francesco Benza, i carristi e in particolare Domenico e Monica Gagliardi, animatori di un gruppo fantastico come quello delle Fiormiche. Ci abbiamo preso gusto e quindi ci vediamo il prossimo anno, perché non c’è due senza tre.”

Alla fine ha vinto Riva Ligure che si è aggiudicata l’ambito trofeo per il secondo anno consecutivo davanti ai cugini di Santo Stefano al Mare ed a Bordighera. Ma quello che conta è sicuramente il grande indotto turistico che genera la manifestazione, sia per Sanremo che per tutti i comuni del comprensorio che lavorano alacremente per l’appuntamento. E alla fine della premiazione... tutti in pista a ballare!

In attesa dei ‘numeri’ che verranno forniti ufficialmente, al momento si parla di circa 45mila persone presenti e 350 pullman, tra tribune e percorso, che hanno ammirato la sfilata. Ora i carri verranno posizionati e ‘difesi’ in piazzale Dapporto (per la prima volta tutti insieme) per evitare l’assalto ai fiori, in modo che residenti e turisti possano ammirarli anche nel pomeriggio, magari dopo un piccolo stop culinario.

Foto e video realizzati da Erika Bonazinga, Andrea Musacchio ed Elia Folco

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