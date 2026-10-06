Vallecrosia al Mare, un mese dedicato agli amici a quattro zampe: tanti eventi a ottobre al Bau Garden (Foto)

Tre domeniche di incontri, attività e momenti di approfondimento per vivere meglio la relazione con il proprio cane. Il Bau Garden di Vallecrosia al Mare si prepara a vivere un mese di ottobre ricco di appuntamenti dedicati agli amici a quattro zampe.

"Per tre domeniche, l’Area Eventi del Bau Garden ospiterà iniziative pensate per offrire ai proprietari occasioni di confronto, apprendimento e condivisione, attraverso il prezioso supporto di professionisti del settore" - fa sapere il consigliere comunale di Vallecrosia al Mare Luciana Rondelli - "Si parte domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 12, con la Mobility Dog, proposta dalle comportamentaliste Stefania ed Elisa di 'Dog Scuola Cinofila'. L'attività è rivolta a cani di tutte le età: cuccioli, adulti e senior e prevede un'introduzione alla Mobility Dog e la realizzazione di percorsi adatti a tutti, da affrontare senza fretta e nel rispetto delle capacità di ogni cane. La Mobility Dog rappresenta un'importante opportunità per lavorare sulla fiducia e sull'autostima del cane, migliorare la comunicazione con il proprio umano, favorire la concentrazione e contribuire a gestire l'iperattività. È, inoltre, un'attività che può aiutare il cane ad affrontare con maggiore sicurezza le diverse situazioni della vita quotidiana e dell'ambiente urbano".

"Il secondo appuntamento con MyDog sarà domenica 25 ottobre, sempre dalle 10 alle 12. Questa volta la Mobility Dog uscirà dall'area per trasformarsi in una passeggiata interattiva in ambiente urbano, durante la quale mettere in pratica quanto appreso. Il ritrovo sarà alle 10 presso l'Area Eventi del Bau Garden, da dove il gruppo partirà insieme" - sottolinea - "Gli appuntamenti di ottobre non finiscono qui. Domenica 18 ottobre, dalle 16 alle 18, sarà la volta di 'Cani Sciolti' Centro Educazione Cinofilo, con un incontro dal titolo: 'Quando il cane parla e noi non lo ascoltiamo'. Un momento dedicato alla comunicazione tra cane e umano, per imparare a riconoscere e comprendere meglio i segnali che il nostro compagno a quattro zampe ci manda quotidianamente".

"Abbiamo voluto dedicare tutte le domeniche di ottobre ai nostri amici a quattro zampe" – spiega l'Amministrazione comunale – perché il Bau Garden non vuole essere soltanto uno spazio dove portare il proprio cane ma un luogo di incontro, formazione, socializzazione e crescita della relazione tra persone e animali. Le iniziative sono realizzate grazie alla collaborazione di professionisti del settore cinofilo, che mettono a disposizione competenze ed esperienza per accompagnare i proprietari in un percorso di maggiore consapevolezza e conoscenza del proprio cane. Tre domeniche, tre occasioni diverse, un unico obiettivo: stare bene insieme ai nostri cani e imparare a comprenderli sempre meglio. La partecipazione agli incontri è gratuita. Vi aspettiamo al Bau Garden!".