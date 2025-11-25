 / Cronaca

Cronaca | 25 novembre 2025, 12:30

Incidente sul lavoro a Lucinasco: uomo di 56 anni schiacciato da un rimorchio

Tragico episodio questa mattina lungo la Strada Provinciale 30 nella Valle Impero

Incidente mortale sul lavoro questa mattina, poco prima delle 11, a Lucinasco, lungo la strada provinciale 30 che collega Chiusavecchia a Lucinasco, nella Valle Impero. Un uomo di 56 anni è rimasto schiacciato da un rimorchio mentre svolgeva attività lavorative nella ditta Merano. Si tratta di un dipendente di una ditta pugliese.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Imperia, l’automedica Alfa 1 e l’elisoccorso Grifo decollato da Albenga, insieme alle squadre dei vigili del fuoco di Imperia e le forze dell'ordine. Nonostante l’immediato intervento, l’uomo è deceduto sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Le autorità competenti stanno conducendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, sul luogo si è recato anche il procuratore Alberto Lari. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore sarebbe stato travolto e schiacciato dal mezzo pesante mentre era impegnato nelle proprie mansioni, in circostanze ancora da chiarire.

Notizia in aggiornamento

