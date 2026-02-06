Bordighera, sottopassi allagati e passeggiata invasa dalle pietre: lungomare chiuso al transito (Foto)

Sottopassi allagati e passeggiata invasa dalle pietre. Il lungomare di Bordighera è stato, perciò, chiuso al transito veicolare e pedonale.

Pioggia e vento che si sono abbattuti ieri e nella notte sul Ponente hanno in effetti incrementato la forza delle onde che sono giunte fino sul lungomare lasciando sabbia, pietre e acqua marina sull'asfalto. Sono scattati così il divieto di transito veicolare e pedonale, il divieto di sosta e il divieto di accesso ai sottopassi che conducono sulla passeggiata.

Le onde hanno, infatti, causato diversi disagi: alcuni sottopassi per raggiungere il mare sono, infatti, allagati. Le alte onde hanno, inoltre, raggiunto la passeggiata e gli stabilimenti balneari creando danni. La situazione è costantemente monitorata dalla polizia locale e dalla Protezione civile.