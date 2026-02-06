 / Cronaca

Cronaca | 06 febbraio 2026, 16:45

Mareggiata a Camporosso: le onde raggiungono la ciclopedonale e le attività sulla passeggiata (Foto)

Lasciati pietre, sabbia e acqua marina

Mareggiata a Camporosso: le onde raggiungono la ciclopedonale e le attività sulla passeggiata (Foto)

La mareggiata crea alcuni danni alle attività sul lungomare di Camporosso. Le onde hanno, infatti, raggiunto la strada e la ciclopedonale lasciando pietre e sabbia oltre all'acqua marina che è riuscita anche a penetrare all'interno di alcuni ristoranti e bar presenti sulla passeggiata mare. 

Pioggia e vento che si sono abbattuti ieri e nella notte sul Ponente hanno in effetti incrementato la forza delle onde che sono giunte pure fino all'Oasi del Nervia scavalcando il tratto di spiaggia presente tra l'area protetta e il mare.

Per la prima volta le barriere di terra, sabbia e pietre realizzate intorno alle varie attività non sono bastate a proteggerle totalmente dalla furia delle onde.

News collegate:
 Mareggiata a Vallecrosia, le onde raggiungono la passeggiata: strada chiusa (Foto) - 06-02-26 17:21

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium