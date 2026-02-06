Sanremo, aggressione al Borgo, indagini in corso: denunciati i due uomini per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Proseguono le indagini sull’episodio di violenza avvenuto nella serata di ieri in via Galileo Galilei, nel quartiere Borgo di Sanremo, dove una violenta lite ha seminato paura tra residenti e passanti, causando anche ingenti danni a un bar della zona.

I due uomini coinvolti sono stati ascoltati dalla Polizia fino a tarda sera. Al termine degli accertamenti non è scattato l’arresto, poiché – secondo quanto emerso – manca il reato di rissa. Nei loro confronti è però scattata una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli inquirenti stanno ora completando il quadro ascoltando anche la donna di origine cinese, rimasta ferita e trasportata in ospedale, e il proprietario del locale, anch’egli aggredito durante i concitati momenti della serata.

Dai primi riscontri, i due protagonisti della vicenda avrebbero chiarito alcuni aspetti dell’accaduto, che sarebbe riconducibile a motivi di natura sentimentale, anche se la ricostruzione è ancora in corso. Fondamentale, ai fini dell’inchiesta, sarà l’eventuale presentazione di querele da parte delle persone offese, in particolare della donna, che potrà incidere sull’avvio formale del procedimento. Intanto resta forte la tensione nel quartiere. La violenza ha lasciato segni evidenti: tavoli e sedie distrutti, vetrate infrante e dehors devastato. Questa mattina il bar è rimasto chiuso, mentre i titolari valutano i danni subiti.

Le forze dell’ordine proseguiranno gli accertamenti nelle prossime ore per definire con precisione responsabilità e dinamica dei fatti, in un episodio che ha profondamente scosso il Borgo e riacceso l’attenzione sulla sicurezza della zona.