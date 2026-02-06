Maltempo nel Ponente ligure: piogge notturne, neve in montagna e fiumi in rialzo ma senza criticità

È terminato il passaggio della perturbazione notturna che ha colpito anche la nostra provincia con piogge dalla serata di ieri fino alle prime luci dell’alba. Caduti circa 30/40 millimetri di pioggia sulle diverse città dell’estremo Ponente ligure, fortunatamente senza gravi danni.

Nel corso della notte si sono registrati alcuni interventi dei Vigili del Fuoco tra Ventimiglia e Camporosso, per rami e massi finiti sulla carreggiata. La pioggia si è trasformata in neve in alta montagna, dove si segnalano altri 30 centimetri di coltre fresca, sia a Monesi sia sulle località del basso Piemonte.

In rialzo anche i corsi d’acqua, che non destano preoccupazione. Le previsioni indicano per oggi un deciso miglioramento con ampie schiarite per tutta la giornata. Lieve peggioramento domani, con qualche precipitazione nel pomeriggio, mentre è attesa una intensificazione delle piogge tra domenica e lunedì.