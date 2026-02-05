Sanremo, violenta aggressione in via Galileo Galilei: donna cinese massacrata di botte da due uomini al Borgo (Foto e Video)

Scene da Far-West quelle che si sono presentate ai passanti ed alle forze dell’ordine prontamente intervenute, questa sera in via Galileo Galilei a Sanremo, nella zona del Borgo.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ma, quello che è certo che una donna di origine cinese è stata massacrata di botte, a calci e pugni, da due uomini per motivi ancora in via d’accertamento. “E’ stato un attimo” ci hanno raccontato alcuni testimoni che hanno visto quanto accaduto.

All’esterno del bar i due uomini hanno picchiato violentemente la donna (che lavora all'interno del bar), lasciandola a terra solo all’arrivo di Polizia, Carabinieri e Municipale, che hanno avuto il loro bel daffare per riuscire a fermare i due, letteralmente in trance dalla rabbia, scatenata chissà per quale motivo. I due hanno anche parzialmente distrutto il dehors del bar, rompendo anche alcune vetrine, contro le quali hanno scagliato tavoli e sedie. Al termine di un lungo parapiglia i due sono stati fermati, uno di fronte al bar e l’altro sul piazzale del Borgo dove era fuggito.

Uno è stato portato in commissariato dalla volante della Polizia e l’altro in caserma dai Carabinieri. La donna, che fortunatamente è cosciente, si trova in stato di choc ed è stata portata in ospedale, in codice giallo anche se saranno i sanitari a valutarne le condizioni. Ferito anche il marito, seppur un modo lieve. Secondo il racconto dei testimoni presenti durante l’accaduto, un’altra lite si è registrata nel tardo pomeriggio di ieri, motivo per il quale il bar aveva anche tirato giù le serrande. Sembrava che, dopo 24 ore la calma fosse tornata e, invece, questa sera si è scatenato l’inferno, soprattutto per la donna che ora dovrà essere curata in ospedale.

I due uomini arrestati dovranno ora chiarire i fatti di fronte agli inquirenti, che saranno impegnati per tutta la sera nella ricostruzione dei fatti.