Sanremo invasa dai fan: da tutta Italia in giro per la città per vedere i protagonisti del Festival (Foto e Video)

A una settimana dall’inizio del 75° Festival di Sanremo, la città dei fiori è già in fermento. Non solo per i preparativi finali intorno al Teatro Ariston, ma soprattutto per la presenza di decine di fan giunti da ogni parte d’Italia per incontrare i loro idoli. Da Mentone a Benevento, passando per Pavia, Napoli e Finale Ligure, i vicoli e le piazze di Sanremo sono un brulicare di giovani (e meno giovani) appassionati pronti a vivere il sogno del Festival.

Intorno all’Ariston, dove le prove dei cantanti proseguono a ritmo serrato, è facile scorgere gruppi di fan con smartphone e taccuini alla mano, in attesa del loro momento speciale. C’è chi è partito dalla Campania per vedere da vicino Massimo Ranieri, icona della musica italiana, e chi invece si è messo in viaggio nella speranza di strappare un autografo a Rose Villain, Elodie o Achille Lauro, tra i protagonisti più attesi di questa edizione.

Tra la folla, si respira l’emozione tipica del Festival: ragazzi con cartelloni, bandiere e persino doni per i propri beniamini. "Sono partita ieri sera da Milano per provare a incontrare Elodie", racconta Giulia, 20 anni. "L’ho seguita su Instagram e sapevo che sarebbe stata qui oggi: non potevo perdere questa occasione". Simili emozioni si percepiscono anche tra i fan di Achille Lauro, che da qualche anno è una presenza fissa e amatissima del Festival. "Per lui percorro tutti i chilometri che servono", ammette Riccardo. "Lui è energia pura".

Non mancano neanche i fedelissimi di Rose Villain, artista che sta conquistando sempre più fan grazie al suo stile unico e alla sua voce inconfondibile. Tra selfie rubati e autografi, la zona intorno al teatro si trasforma in un punto d’incontro tra artisti e pubblico, un preludio al grande spettacolo che si consumerà sul palco a partire dall’11 febbraio.

Come ogni anno, Sanremo si conferma una meta irrinunciabile per gli appassionati della musica italiana, pronti a percorrere centinaia di chilometri pur di vivere da vicino l’atmosfera magica della kermesse. Per molti di loro, Sanremo è più di un Festival: è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita, fatta di attese, incontri e ricordi destinati a durare per sempre.

(Interviste a cura di Elia Folco)