Maxi sequestri contro l’abusivismo a Sanremo: 94 articoli contraffatti e altre 22 borse recuperate (Foto)

Proseguono a Sanremo i controlli della Polizia Locale, con un doppio fronte di intervento che nelle ultime giornate ha riguardato sia la sicurezza stradale sia il contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta.

Nella serata di sabato 3 gennaio, gli agenti hanno effettuato un servizio di controllo su strada che ha portato alla verifica di 51 veicoli. Non sono emersi casi di guida in stato di ebbrezza, ma sono stati comunque elevati quattro verbali per diverse violazioni del Codice della Strada. In particolare, è stata contestata una violazione dell’articolo 141 per eccesso di velocità, una dell’articolo 180 per mancanza di assicurazione (poi regolarizzata successivamente), una dell’articolo 79 per anabbaglianti non funzionanti su un ciclomotore condotto da un minorenne e una dell’articolo 97 per targa non visibile, sempre a carico di un conducente minorenne.

Parallelamente ai controlli viabilistici, la Polizia Locale ha intensificato i servizi mirati contro l’abusivismo commerciale, un fenomeno particolarmente sensibile sul territorio cittadino. Nel corso delle operazioni, l’unità operativa antiabusivismo ha denunciato due cittadini di nazionalità senegalese, fermati in possesso di prodotti recanti marchi contraffatti. Entrambi risultavano già gravati da precedenti specifici. L’intervento ha portato al sequestro di 57 borse e 37 orologi con marchio falso.

In un’altra circostanza, gli agenti hanno proceduto a un sequestro a carico di ignoti di 22 borse contraffatte. In questo caso, il soggetto che deteneva la merce è riuscito a sottrarsi al controllo gettandosi in mare e facendo perdere le proprie tracce.

I sequestri di merce contraffatta rientrano in una attività di routine portata avanti dalla Polizia Locale, che mantiene alta l’attenzione su aree e soggetti già noti. Sul territorio sono monitorate diverse persone dedite all’abusivismo commerciale, segnalate e denunciate da tempo, mentre si attende che gli iter burocratici e giudiziari seguano il loro corso.