Ciclovia Alta Valle Argentina, via libera al progetto: Regione Liguria finanzia l’opera con 300mila euro

La Provincia di Imperia ha approvato il progetto esecutivo dell’Anello Alta Valle Argentina e avviato contestualmente la procedura di gara per l’affidamento dei lavori della nuova ciclovia che collegherà Bordighera e Ventimiglia a Riva Ligure lungo un tracciato di 94 chilometri. Una notizia accolta con soddisfazione dalla Regione Liguria, che sostiene economicamente l’intervento coprendone il 50% dei costi per un importo pari a 300mila euro. L’opera rappresenta uno dei quattro itinerari inseriti nel più ampio progetto “La Liguria degli Anelli”, iniziativa che punta a rafforzare l’offerta turistica outdoor del territorio attraverso una rete di percorsi dedicati a cicloturisti ed escursionisti.

"Accolgo con grande piacere la notizia che la Provincia di Imperia ha approvato con una determina dirigenziale la realizzazione dell’Anello Alta Valle Argentina che come Regione finanziamo al 50% per un ammontare di 300mila euro: si tratta di uno dei quattro che compongono il progetto 'La Liguria degli Anelli'", ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. L’esponente della giunta regionale ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti una nuova modalità di sviluppo turistico, capace di mettere in relazione infrastrutture, innovazione e valorizzazione del territorio. L’obiettivo è quello di creare un prodotto integrato e attrattivo, in grado di intercettare una domanda sempre più orientata verso esperienze sostenibili e a contatto con la natura.

Il progetto “Liguria degli Anelli”, ha spiegato Lombardi, nasce infatti con una visione ampia e strategica. "Riteniamo essere un nuovo modo di costruire e governare il prodotto turistico e che unisce territorio, dati, tecnologia e visione strategica – ha proseguito l’assessore –. Si tratta di un prodotto pensato per diversi target, dal cicloturismo all’escursionismo, e progettato per essere fruito in modo flessibile, modulare e accessibile". Un’iniziativa che guarda sia ai visitatori sia alle comunità locali, favorendo una fruizione distribuita delle risorse paesaggistiche e culturali dell’entroterra ligure.

Secondo la Regione, il valore aggiunto del progetto risiede proprio nella capacità di mettere in rete aree meno conosciute ma ricche di fascino e peculiarità. "Il percorso valorizza territori spesso meno conosciuti ma di straordinaria bellezza e propone un modello di turismo lento e sostenibile", ha sottolineato Lombardi. L’intervento interesserà complessivamente circa 400 chilometri di strade bianche e provinciali, che saranno ammodernate e attrezzate con 20 stazioni di ricarica, migliorando così i servizi a disposizione degli utenti e aumentando l’attrattività dei percorsi per chi sceglie di visitare la Liguria in bicicletta o a piedi.

Oltre all’Anello Alta Valle Argentina, il progetto comprende altri tre itinerari strategici distribuiti sul territorio regionale. Nella Città Metropolitana di Genova è previsto l’“Anello mare entroterra”, che si sviluppa da Genova Righi a Lavagna per una lunghezza di 99 chilometri. Nel comprensorio del Ponente figura inoltre l’“Anello San Romolo-Sanremo”, un percorso di 60 chilometri che collega Sanremo con le aree di Triora e Pigna. Completa il quadro l’“Anello del Melogno”, in provincia di Savona, che unirà Loano e Finale Ligure lungo un itinerario di 73 chilometri. Un sistema di percorsi che punta a rafforzare la vocazione outdoor della Liguria e a generare nuove opportunità di sviluppo turistico per l’intero territorio regionale.