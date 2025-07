Sanremo: 'spazio aperto' non basta e i dehors vengono ulteriormente 'allargati', controlli della Municipale ed arrivano trenta verbali

Trenta verbali da quasi 500 euro e due locali a rischio sospensione dei dehors per aver allargato troppo i luoghi all’esterno dei locali per tavoli e sedie di bar e ristoranti.

E’ questo il risultato di una serie di controlli della Polizia Municipale eseguiti negli ultimi giorni a Sanremo, in particolare nel centro e nelle zone della ‘movida’. Quest’anno, per evitare di arrivare troppo lunghi con le sanzioni, la Municipale ha deciso di partire per tempo concordando il tutto con l’Assessore e con il dirigente al Territorio.

Nelle scorse settimane da palazzo Bellevue erano già partiti gli ‘avvisi’ e si era anche svolta una riunione tra la stessa Municipale, gli Assessori e gli uffici competenti con le associazioni di categoria. Nel corso dell’incontro erano stati illustrati i piani d’ambito, facendo presente la possibilità di ampliare i dehors con ‘Spazio aperto’ ma senza esagerare. I controlli, sempre discreti ed evitando di andare a disturbare i turisti seduti ai tavoli, erano stati annunciati e fatti già nel mese di luglio per evitare doppie sanzioni e quindi l’eventuale sospensione della concessione che viene imposta magari ad ottobre e novembre, perdendo efficacia.

Prima dei controlli delle ultime serate, la Municipale ha eseguito un giro preventivo insieme con il dirigente del settore Migliasso, visto che in alcune zone nascono problemi di ordine pubblico. E’ stato nuovamente ricordato il rispetto della normativa ma, purtroppo, non è bastato. Nelle sere della scorsa settimana sono così stati elevati 30 verbali per 15 violazioni accertate in base all’articolo 20 del Codice della strada, per quasi 500 euro di multa.

Le sanzioni sono state elevate in piazza Bresca, corso Mombello, via Gaudio, corso Nazario Sauro e in altre zone diverse zone del centro. Gli agenti, guidati dal Comandante Fulvio Asconio, hanno riscontrato allargamenti importanti dei dehors, nonostante fossero stati già concessi spazi notevoli attorno ai locali.

L’allargamento dei dehors, molto spesso genera anche problemi di transito a pedoni e disabili. Nei prossimi giorni sono previsti altri controlli a tappeto e, tra le diverse sanzioni, due sono arrivate già alla seconda con il rischio di sospensione della concessione. I controlli proseguiranno regolarmente nel corso dell’estate.

Durante le verifiche sono state anche elevate sanzioni per la vendita di alcolici e per il conferimento dei rifiuti. Allontanati anche alcuni clochard e venditori di merce contraffatta.