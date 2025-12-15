Meteo, inizio settimana perturbato sul Ponente: piogge diffuse da stasera, neve in quota e possibile allerta Arpal

Inizio di settimana perturbato, quello che si prospetta da questa sera sulla nostra provincia. Le previsioni meteo portano pioggia su tutto l’estremo Ponente a partire da stasera e, in estensione a tutta la giornata di domani.

La giornata odierna vedrà un’alternanza di cielo sereno e poco nuvoloso mentre, in serata è previsto l’arrivo della prima parte della perturbazione con piogge che andranno avanti fino a domani sera e, in alcune zone della provincia, saranno anche abbondanti. Non è esclusa la possibilità di una ‘allerta’ da parte di Arpal.

Non si registreranno particolari cali di temperature anche se, nell’entroterra e sopra i 1.000 metri non si escludono nevicate che potrebbero essere anche copiose. In arrivo fiocchi soprattutto nel basso Piemonte e attenzione anche sulle strade che portano verso il Nord, dove si potrebbero registrare problemi per le precipitazioni.

Le temperature resteranno stazionarie per poi calare lievemente nei prossimi giorni quando il tempo tornerà stabile. Nel fine settimana, anche se la previsione dovrà essere confermata, probabile ritorno al tempo perturbato.