Vallecrosia, fumo e fiamme sul lungomare: polizia locale e vigili del fuoco in azione (Foto e video)

Baracca in fiamme a Vallecrosia. E' successo nel pomeriggio odierno in un campo incolto, una volta utilizzato come parcheggio pubblico, sul lungomare Guglielmo Marconi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia locale e i vigili del fuoco, allertati dai cittadini, per spegnere le fiamme, che avevano creato un'alta coltre di fumo, prima che potessero divampare anche nel cortile e nelle abitazioni situate lì vicino.

A prendere fuoco una casetta, andata completamente distrutta, che ospitava una colonia felina. Inoltre, una casa è rimasta senza elettricità a causa delle fiamme che pare abbiano danneggiato l'impianto elettrico. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

"La colonia felina era composta da dieci gatti, che sembra si siano salvati. I felini ora sono disorientati e spaventati, sono scappati ma quando si calmeranno torneranno e non troveranno più la loro casa" - commenta il consigliere comunale Luciana Rondelli, giunta subito sul posto appena appresa la notizia - "Domani la polizia locale farà un sopralluogo per capire come sia potuto succedere. Non si sa ancora se si tratti di un gesto doloso ma è quasi sicuro visto che ha preso fuoco solo la casa dei gatti. Non capiamo a chi possa aver dato fastidio la presenza dei gatti, che, accuditi ogni giorno da Anita, vivono tranquillamente in questa zona da anni. Ora chiederemo aiuto alle diverse associazioni per trovare delle cucce momentanee in cui poter far riparare i gatti, soprattutto in vista del previsto maltempo. La cattiveria umana non si ferma ma neanche le gattare si fermano, tutte insieme ci costituiremo parte civile per impedire che chi abbia commesso un gesto simile non rimanga impunito".